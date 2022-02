OPROEP. “Wij zijn zussen. Onzen zonen zijn broers, neefjes én tweelingen”

Brittany en Briana ontmoetten Josh en Jeremy Salyers in 2017 op een festival voor tweelingen. Zes maanden later gingen beide Salyers-broers al door de knie om de zussen ten huwelijk te vragen. Op 5 augustus 2018 trouwden beide koppels in één grote ceremonie. En nu is er dus gezinsuitbreiding: zowel Brittany als Briana beviel onlangs van een zoontje.

Jett en Jax zijn neven, broers én een tweeling. — © Instagram @salyerstwins

Wettelijk zijn Jett en Jax neven, maar genetisch zijn het broertjes van elkaar, én een zogeheten quaternaire tweeling. Een gevolg van het feit dat beide jongetjes het product zijn van dezelfde combinaties DNA.

© Instagram @salyerstwins