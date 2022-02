Turkse man test al 14 maanden positief op corona

Muzaffer Kayasan is de trieste coronarecordhouder. In veertien maanden tijd onderging de Turkse man liefst 78 coronatesten, en die waren zonder uitzondering allemaal positief. En dus zit hij al meer dan een jaar in quarantaine.

Toen Muzaffer Kayasan voor het eerst besmet raakte met corona, werd hij zo ziek dat voor zijn leven werd gevreesd. De man is immers ook in behandeling voor leukemie. Daardoor is zijn afweersysteem danig verstoord. Maar ondanks de kanker en coronabesmetting blijft de man optimistisch en is hij altijd tevreden, klinkt het bij zijn dokter.

Liefst negen maanden lang verbleef Muzaffer in het ziekenhuis. Intussen zit hij al vijf maanden in quarantaine in zijn flat net buiten Istanboel. Want omdat zijn immuunsysteem aangetast is, is hij extra vatbaar. Zelfs zijn eigen kleindochter Azra heeft de man al die tijd niet mogen knuffelen. Hij ziet haar enkel van achter een glazen deur. (lees verder onder foto’s)

“Ik zal met je spelen als ik beter ben”, zegt Muzaffer als kleindochter Azra op bezoek komt en hij met haar praat via een speelgoedtelefoon.

Covidpatiënten met andere ziektes, zoals bepaalde kankers, lopen het risico op langdurige infecties met een ernstig acuut respiratoir syndroom (waarbij de longen niet goed werken), volgens een onderzoek dat vorig jaar is gepubliceerd in de New England Journal of Medicine. (lees verder onder de foto)

Door de positieve tests komt Kayasan ook niet in aanmerking voor een vaccin. Want volgens Turkse richtlijnen moeten positieve patiënten wachten op volledig herstel om een ​​injectie te krijgen.