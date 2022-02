Iets meer dan een jaar geleden zat hij te verkommeren in de tribune, intussen is Mory Konaté niet meer weg te denken uit de basiself van STVV. Op z’n 28ste schopte hij het zelfs tot Guinees international. “Ik ben aan mijn beste seizoen bezig en dat is mede te danken aan de coach. Vertrouwen doet veel met een speler.”