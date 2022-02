Omgewaaide boom zorgt opnieuw voor verkeershinder op E313

Op de E313 in Lummen was de doorgang een tijdje versperd door een omgewaaide boom. Dat zorgde voor heel wat verkeershinder in de richting van Hasselt. Intussen hebben de hulpdiensten een rijstrook vrijgemaakt. Ook op andere plekken veroorzaken omgewaaide bomen voor hinder.

Storm Eunice zorgt ook in Limburg voor hinder. Voor de tweede dag op rij kwam een boom op de autosnelweg terecht nadat die knapte door de wind. Anders dan donderdagochtend, lijkt er nu niemand gewond te zijn geraakt. Er gebeurde wel een kop-staartbotsing in de file. De brandweer was snel ter plaatse en zorgde ervoor dat een rijstrook snel vrijgemaakt was. Op de Oosterring in Genk viel ook een boom op de baan. Bij de hulpdiensten kwamen vanaf 14.15 uur de eerste meldingen binnen van stormschade. (mm/klu)

In de file op de E313 gebeurde een kop-staartbotsing. — © 112MeldingenLimburg

Niemand raakte bij het ongeval gewond. — © 112MeldingenLimburg

