Standard wil de drie punten voor match tegen Cercle Brugge na VAR-blunder

Standard wil dat de 1-1 tegen Cercle Brugge wordt omgezet in een 2-1-overwinning. Het duel van 5 februari eindigde in een gelijkspel, nadat de VAR de late winnende treffer van Moussa Sissako ten onrechte afkeurde.

De Rouches dienden daags na de wedstrijd al klacht in tegen de beslissing van de VAR. Nog een dag later sloeg het Referee Department mea culpa door toe te geven dat er sprake was van een menselijke fout en de buitenspellijn niet correct was getrokken. De goal, die in de 93ste minuut werd gemaakt, had met andere woorden moeten tellen. De zaak kwam vrijdagmiddag voor bij het Disciplinair Comité.

De Rouches gaven daarin aan dat ze vinden dat de uitslag van de match gewijzigd moet worden van 1-1 in 2-1. “Omdat er slechts 40 of 50 seconden speeltijd overbleven na de VAR-interventie”, zei meester Laurent Stas, die Standard vertegenwoordigde. De Luikse club beroept zich op bondsartikel B6.121. Dat zegt: “Indien vast staat dat tussen het ogenblik waarop de vergissing werd begaan en het einde van de wedstrijd de score onmogelijk nog kon veranderen in die mate dat de punten hierdoor anders moesten worden toegekend, stelt de instantie de score vast met inachtneming van de begane vergissing, maar zonder de wedstrijd te doen herspelen.”

Standard gaf nog aan dat indien het Comité inschat dat de score wel degelijk nog gewijzigd kon worden, de match herspeeld moet worden.

Onontvankelijk of herspelen?

Bij Cercle Brugge stelden ze de ontvankelijkheid van de Luikse klacht in vraag. Daarnaast is de uitslag van de partij veranderen in 2-1 geen optie. “Wat duidelijk is als we de beelden van de match bekijken na de beslissing die genomen is door de VAR en de scheidsrechter (respectievelijk Lothar D’hondt en Lawrence Visser, nvdr.), is dat er nog meer dan twee minuten werden gespeeld”, zegt Alexander Vantyghem, raadsman van Cercle Brugge.

“In die twee minuten hebben beide ploegen nog een serieuze doelkans gekregen. Je kunt dus onmogelijk bewijzen dat de score niet meer gewijzigd kon worden. Als we de redenering van Standard volgen dat er een foute toepassing van de spelregels is - wat ik ten zeerste betwist - is het enige logische gevolg de match in zijn geheel herspelen”, aldus Vantyghem.

Het Comité gaf aan snel met een verdict te komen, liefst binnen de week.