Prof verkeerskunde UHasselt: “Een bord bij elke trajectcontrole heeft geen zin”

Overheden moeten nieuwe trajectcontroles aankondigen. Anders ondermijn je het draagvlak en dat is zonde, want snelheid speelt een rol bij één op de drie dodelijke ongevallen. Maar dat betekent niet dat bij iedere trajectcontrole een bord moet staan.

Als je een boete in de bus krijgt voor te snel rijden op een weg met trajectcontrole, dan reed je gewoon te snel. En je reed bovendien te lang te snel. Een trajectcontrole meet je gemiddelde snelheid over een afstand van een kilometer of meer. Met de gehanteerde correctie bij verkeersboetes, reed je dus een langere tijd gemiddeld tot bijna tien kilometer sneller dan wettelijk mag.

LEES OOK. Jo Brouns hekelt weghalen aankondiging trajectcontroles: “Ondermijnt het draagvlak”

Die tien kilometer kan een wereld van verschil zijn bij een ongeval. Uit verkeersonderzoek wereldwijd, waar ook IMOB UHasselt aan meewerkt, blijkt dat trajectcontroles voor 30 procent minder ongevallen en 56 procent minder dodelijke ongevallen zorgen. Nee, trajectcontroles zijn dus geen geldmachines, bedoeld om burgers op stang te jagen. Ze verhogen de verkeersveiligheid. Onderzoek toont ook dat er zelfs in de ruimere omgeving van trajectcontroles minder snel wordt gereden. Dus ook in straten waar er geen controle is, zorgen ze voor meer veiligheid.

Moeten we trajectcontroles aankondigen en burgers waarschuwen voor een mogelijke boete? Ja. Want zo krijg je draagvlak en vermijd je dat burgers zich bedot voelen. Lokale overheden kunnen hierover communiceren via lokale magazines, pers of andere kanalen. Op de website van de Vlaamse Overheid vind je ook alle trajectcontroles terug. 240 zijn er nu, een dertigtal in Limburg, en er komen er in Vlaanderen nog 165 bij. Belangrijk is dat in die communicatie het nut van trajectcontroles, namelijk het verkeer veiliger maken, benadrukt wordt.

LEES OOK. Veel frustratie over pas geactiveerde trajectcontroles in Maaseik: “Elf boetes in de bus”

Maar die communicatie moet ook eindig zijn. Een bord bij iedere trajectcontrole is niet zinvol. Iedereen weet dat je je overal aan de snelheid moet houden. En terwijl flitscamera’s soms momenten van verstrooidheid beboeten, is dat bij trajectcontroles niet zo. Daar rijd je lange tijd te snel, zo verstrooid ben je dan niet. Een bord kan ook de indruk wekken dat je elders niet gecontroleerd wordt, wat natuurlijk niet is. En hoe lang zijn borden nog zinvol, nu de Europese Commissie autobouwers verplicht om nieuwe wagens uit te rusten met intelligente snelheidsassistentie? Net als bij de huidige navigatie-apps krijg je zo automatisch een signaal in je wagen hoe snel je ergens mag rijden en of je je gaspedaal te diep indrukt. Een bord vertelt je dus niets nieuws. Kondig trajectcontroles dus aan, maar beperk de tijd. Want het doel blijft: ons verkeer veiliger maken.

LEES OOK. Burgemeester waarschuwt voor actieve trajectcontroles in Maaseik