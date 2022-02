Bernd Hollerbach zag zowel in Kortrijk als op Union “een zeer efficiënt STVV”. Zondagavond tegen OH Leuven wil hij de fans ook in eigen huis eindelijk nog eens verwennen. “Maar OHL is een ploeg met heel veel individuele kwaliteit”, waarschuwt de Duitser. “Ze hebben ons in de heenmatch geklopt met 4-1 en ook Genk stuurden ze met lege handen huiswaarts.”