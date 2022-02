Kirsten Flipkens stoot door naar laatste kwalificatieronde van WTA-toernooi Doha

Flipkens versloeg in haar eerste kwalificatieronde de Australische Astra Sharma (WTA 87) in drie sets: 5-7, 6-1 en 6-3. De partij duurde 2 uur en 11 minuten. De Kempense treft in de laatste kwalificatieronde de Wit-Russin Aliaksandra Sasnovich (WTA 63), het derde reekshoofd van de voorronde.

Elise Mertens (WTA 22) won het prestigieuze toernooi in Doha in 2019. De Hamontse staat deze editie meteen op de hoofdtabel. Vorig jaar ging de zege in Qatar naar de Tsjechische Petra Kvitova.

Zanevska, het zevende reekshoofd in de voorronde, moest in de eerste kwalificatieronde aan de bak tegen de Amerikaanse Bernarda Pera (WTA 100). Zanevska had de eerste set met 6-3 gewonnen en stond in de tweede met 3-0 voor, toen Pera na 50 minuten de strijd staakte. De Oekraïense Belgische speelt tegen de Sloveense Kaja Juvan (WTA 92) om een stek op de hoofdtabel.