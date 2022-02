Matthias Casse stoomt door naar finale Grand Slam judo Tel Aviv en is opnieuw nummer 1 van de wereld

Matthias Casse (-81 kg) heeft vrijdag zonder zich te forceren de finale gehaald van de Grand Slam judo in Tel Aviv en hijst zich zo opnieuw naar de eerste plaats op de wereldranking. In dezelfde gewichtsklasse mag Sami Chouchi vrijdagavond (vanaf 16 uur) voor brons kampen.

In de eerste halve finale van de Grand Slam van Tel Aviv stonden de twee bronzenmedaillewinnaars van de laatste Olympische Spelen in Tokio tegen over elkaar: onze landgenoot en regerend wereldkampioen Matthias Casse (IJF2) en de genaturaliseerde Oostenrijker Shamil Borchashvili (IJF 8). Casse domineerde de wedstrijd, maar moest af en toe op zijn hoede zijn voor de gevatte counters van de Oostenrijker. Er volgde een logische verlenging en daarin kon de Hemiksemnaar na iets meer dan een minuut de winnende waza-ari scoren.

In de finale moet Casse het opnemen tegen de Turkse nummer vijf van de wereld, Vedat Albayrak, die in zijn halve finale won van thuisvedette Sagi Muki (IJF 22). Muki wordt zo de tegenstrever van Sami Chouchi in de kamp voor brons later op de dag.

Casse wordt opnieuw de nummer 1 van zijn gewichtsklasse. De finaleplaats levert minimum 700 punten op en zo totaliseert hij straks 8 punten meer dan zijn Georgische rivaal, Tato Grigalashvili. Onze landgenoot lijkt zo geen last te hebben van het vertrek van zijn coach Mark van der Ham.