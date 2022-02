Met één week vertraging - u weet wel, storm Eunice - gaat dit weekend het WK motorcross van start in het Britse Matterley Basin. Het is vooral uitkijken naar de MX2, waarin Jago Geerts (21) - na twee keer zilver - nu resoluut voor de wereldtitel gaat. Liam Everts (17) wil als rookie dan weer vooral veel bijleren in 2022.