Ook UAntwerpen schorst lessen op door stormweer

De felste windstoten van storm Eunice worden in de latere namiddag verwacht en het KMI raadt iedereen om tijdens de doortocht van de storm binnen te blijven en verplaatsingen te vermijden. Om alle studenten en medewerkers de kans te geven om veilig huiswaarts te keren, schort de UAntwerpen daarom alle lessen op vanaf 13u. “We hebben besloten alle colleges en practica vanaf 13 uur te schorsen”, legt rector Van Goethem uit. “Op die manier kunnen onze studenten op een veilige manier van de campus naar huis of naar hun kot gaan. Veel medewerkers werken sowieso nog thuis omwille van de coronamaatregelen. Zij die vandaag op de campus zijn, mogen ook naar huis gaan. Wie op het werk blijft, stemt zijn of haar verplaatsing best af op het stormweer.” jas