Kritiek op “laattijdige en gebrekkige communicatie” van NMBS: “Kon dat gisteren niet?”

Dat spoorwegmaatschappijen NMBS en Infrabel pas in de loop van vrijdagvoormiddag beslisten om het treinverkeer vanaf 14 uur fors in te perken uit voorzorg voor storm Eunice stuit op onbegrip. Vooruit-parlementslid Joris Vandenbroucke spreekt van “amateurisme” en een “ongelooflijke blunder”, N-VA-collega Björn Anseeuw vindt dat mensen “voor voldongen feiten worden gezet”. Ook veel treinreizigers laten op Twitter hun ongenoegen blijken.

Vanaf 14 uur tot 18 uur rijden er vrijdag als gevolg van het stormweer geen treinen meer in West-Vlaanderen, in het grootste deel van Oost-Vlaanderen en op de grote lijnen rond de stad Antwerpen, liet spoornetbeheerder Infrabel in de loop van de voormiddag weten. Nochtans werd de komst van storm Eunice al dagenlang voorspeld en beslisten de Nederlandse spoorwegen donderdag al om vandaag geen treinen te laten rijden.

Tot onvrede van veel treinreizigers, blijkt op sociale media.

Ook politiek ongenoegen

Ook uit politieke hoek klinkt scherpe kritiek scherp. Vooruit-Kamerlid Joris Vandenbroucke spreekt van “laattijdige en gebrekkige communicatie over een storm waarvan sinds gisteren al geweten is dat het de zwaarste is in 30 jaar”. “Een ongelooflijke blunder. De treinreizigers verdienen beter dan dit amateurisme.”

Ook Björn Anseeuw van oppositiepartij N-VA is misnoegd. “Blijkbaar is het in dit land moeilijk om te anticiperen op dingen waarvan je weet dat ze komen. Dit had men perfect kunnen voorkomen”, zegt hij. Dat geldt ook voor het onderwijs, vindt Anseeuw. Veel scholen beslisten vrijdag in de loop van de voormiddag om in de namiddag de deuren te sluiten, “maar niet alle ouders kunnen zich daaraan aanpassen”.

Infrabel-CEO al op de vingers getikt

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) heeft de CEO van Infrabel, Benoît Gilson, intussen op de vingers getikt. De groene vicepremier is ‘not amused’, laat zijn kabinet weten. Er is ook een evaluatievergadering gevraagd in de komende dagen.

Maar ook voor de minister komt het er nu vooral op aan om de veiligheid van de reizigers te verzekeren, liet hij weten. Gilkinet heeft de NMBS gevraagd om reizigers zo snel en zo goed mogelijk te informeren. Vandenbroucke zal de minister over de kwestie ondervragen in het parlement, laat hij weten.