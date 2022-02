Zeker twee personen zitten vast op brandende ferry voor kust van Korfoe

Vrijdag kwamen 278 geëvacueerden aan in de haven van Korfoe waar hun namen werden vergeleken met een passagierslijst. Maar zeker nog twee personen zouden klem zitten in de garage van de veerboot. Reddingsdiensten staan in contact met het tweetal, een Turk en een Bulgaar, volgens het Griekse medium Proto Thema. Ze proberen hen naar het dek te begeleiden, waar ze zouden worden opgepikt door een helikopter, maar de dikke rookwolk bemoeilijkt de reddingsactie.

Bovendien is het niet duidelijk of er ook passagiers clandestien meereisden. Migranten verstoppen zich vaak in en onder de vrachtwagens om vanuit Griekenland Italië te bereiken.

De getroffen ferry, vermoedelijk de Euroferry Olympia van het Italiaanse Grimaldi Lines, was op weg van de Griekse haven Igoemenitsa naar Brindisi in Italië. Vermoedelijk is de brand in de romp van de veerboot begonnen, maar een oorzaak is nog niet gekend.

© via REUTERS

© VIA REUTERS