Eliud Kipchoge loopt in maart marathon van Tokio

De 37-jarige Kipchoge won afgelopen zomer in Sapporo een tweede olympische titel op de afstand tijdens de Spelen van Tokio. Over iets meer dan twee weken keert hij terug naar Japan om voor de eerste keer de marathon van Tokio te lopen.

Tokio is een van de zes World Marathon Majors, samen met New York, Berlijn, Chicago, Londen en Boston. Kipchoge liet weten dat hij ze alle zes in zijn carrière wil winnen (hij won al in Londen, Chicago en Berlijn). “Ik ben al sinds het begin van mijn trainingscyclus gefocust op Tokio en ik kan zeggen dat ik klaar ben om daar te lopen”, verklaarde hij in een persbericht.

De Keniaan is een marathonlegende en heeft het wereldrecord op de marathon in handen sinds zijn overwinning in een toptijd van 2u01:39 in Berlijn in 2018. Hij had de afstand ook in minder dan twee uur gelopen (1u59:40) in een wedstrijd die in 2019 voor hem was opgezet, waardoor het geen officieel record is.