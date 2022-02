Kris Jenner hoopt dat dochter Kendall haar een twaalfde kleinkind schenkt: “Ze is de enige zonder baby”

Tijdens een preview van haar bezoek aan The Ellen DeGeneres Show vertelt de‘momager’(66) trots over haar elfde kleinkind Wolf die dochter Kylie Jenner eerder deze maand verwelkomde. Wanneer Ellen vraagt wie van haar kinderen haar volgens haar een twaalfde kleinkind zal schenken, geeft Kris toe dat ze hoopt op Kendall (26).

“Het zou leuk zijn als het Kendall was, toch? Zij is de enige zonder baby”, zegt ze. “Ik denk dat ze uiteindelijk wel graag moeder wil worden.” Kris is al oma van Wolf (2 weken), Psalm (2), True (3), Chicago (4), Stormi (4), Dream (5), Saint (6), Reign (7), North (8,) Penelope (9), en Mason (12).

Lai-Wah Chong