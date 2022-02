NBA-speler Enes Freedom genomineerd voor Nobelprijs voor de Vrede

Een basketbalspeler die genomineerd wordt voor de Nobelprijs voor de Vrede. Het lijkt onmogelijk, maar toch is deze eer Enes Freedom, voorheen Enes Kanter, te beurt gevallen. Hij krijgt de nominatie voor zijn jarenlange strijd voor vrijheid en universele mensenrechten, waaronder in zijn geboorteland Turkije.

NBA-speler Enes Freedom is genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede 2022. Dat maakte de 29-jarige basketbalspeler bekend op Twitteraccount waar ook zijn standpunten Freedom for all en Freedom is not free op te zien zijn: “Ik ben vereerd en nederig om de nominatie voor de Nobelprijs voor de Vrede te ontvangen. Soms is een standpunt innemen belangrijker dan je volgende salaris.”

De prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt bij de bevordering van de vrede. In 2021 ging de Nobelprijs voor de Vrede naar twee journalisten, Maria Ressa en Dmitri Moeratov, voor hun bijzondere inspanningen om de vrijheid van meningsuiting te vrijwaren. Of dit jaar de prijs naar Freedom gaat, weten we begin december 2022.

Vrijheidsstrijder

Freedom heeft zijn nominatie te danken aan zijn jarenlange inzet voor allerlei goede doelen en vrijwilligerswerk, maar vooral voor zijn strijd voor vrijheid en universele mensenrechten. Hij is ook een uitgesproken criticus van het beleid in zijn geboorteland Turkije en probeert daar verandering te verwezenlijken. Eind 2021 veranderde de 29-jarige center zijn familienaam van Kanter naar Freedom om te vieren dat hij het Amerikaanse burgerschap verkreeg.

Hij kaartte ook al meermaals de vermeende mensenrechtenschendingen in China aan, in het bijzonder de behandeling van de lokale bevolkingsgroep de Oeigoeren. Ook aan de vooravond van de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in China liet Freedom van zich horen. De NBA-ster richtte zich tot Amerikaans president Joe Biden omdat die de mensenrechten niet serieus zou nemen en te bang is om zich uit te spreken over autoritaire regimes zoals in China. Freedom vroeg een ontmoeting met Biden om het samen over de mensenrechten te hebben, maar Biden zou zijn verzoek genegeerd hebben.

Enes Freedom wil ook op het parket steeds een statement maken. — © USA TODAY Sports

In de NBA gaat het Freedom de laatste tijd iets minder voor de wind. De Boston Celtics stuurden Freedom op 10 februari naar de Houston Rockets, maar daar werd de center al na vier dagen aan de deur gezet. De 29-jarige Freedom gaf al dat indien hij geen nieuwe NBA-ploeg vindt, hij eventueel zijn carrière wil voortzetten in Griekenland.

De 29-jarige Freedom speelt al elf seizoenen in de NBA. Hij speelde onder meer voor teams zoals de Oklahoma City Thunder, New York Knicks, Portland Trail Blazers en als laatste de Celtics.