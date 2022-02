Gruitrode-doelman Coenen is twee weken out. — © rr

Uitlopers van de storm Eunice gieten nog wat extra saus over de topper Hoepertingen-Meeuwen. Gravelo kampt met personeelsproblemen tegen Hoeselt. Louwel wil in Vlijtingen komaf te maken met de negatieve reeks van één op twaalf in de laatste vier uitwedstrijden. (matr)