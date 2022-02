Beringenaar krijgt 40 maanden cel voor verkrachting op carpoolparking

Een 25-jarige Beringenaar is vrijdag in Hasselt veroordeeld tot 40 maanden cel nadat hij een tien jaar jonger meisje meermaals verkracht heeft. De feiten speelden zich af op de carpoolparking in Lummen. Om het meisje zover te krijgen, dreigde hij ermee naaktfoto’s van haar te publiceren.

Via Instagram was de twintiger in 2020 in contact gekomen met zijn slachtoffer. Het begon met het versturen van wat berichten, maar al snel wist hij naaktfoto’s en -filmpjes van haar vast te krijgen. De verdachte minimaliseerde de feiten op zijn proces. “Een knuffel en een tongzoen, meer is er niet geweest”, zei hij. Ook claimde hij niet te weten hoe oud het meisje was. Onderzoek toonde aan dat er een vijftal ontmoetingen waren begin september op de Lummense carpoolparking. Twee keer draaiden die uit op seks tegen de zin van het meisje.

Manipulatie

Het slachtoffer kon geen kant meer uit, want de dader chanteerde haar en dreigde ermee om naaktfoto’s van haar online te gooien. Nadat ze over het misbruik aan haar vriendinnen vertelde, stapte haar moeder naar de politie. Niet veel later wiste de verdachte al zijn chatberichten. Aanvankelijk ontkende de twintiger zelfs op de carpoolparking aanwezig geweest te zijn. Onderzoek van ANPR-camera’s bewees echter het tegendeel. Ook de resultaten van de ‘set seksuele agressie’ speelden in zijn nadeel.

De verdediging betwistte tevergeefs de aantijging van verkrachting en sprak over aanranding. “De beklaagde maakte als veel oudere man zeer duidelijk gebruik van zijn overwicht ten aanzien van een jong meisje om haar te dwingen om te doen wat hij wou”, aldus het vonnis. “Uit berichten blijkt dat de beklaagde haar manipuleerde en een schuldgevoel aanpraatte.” Bovenop de 40 maanden cel draait de Beringenaar op voor de proceskosten van 1.600 euro en is hij aan de burgerlijke partijen 12.100 euro verschuldigd. (geho)