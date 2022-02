Anderlecht geeft Yari Verschaeren het nummer 10

Anderlecht geeft Yari Verschaeren (20) een leuk cadeau. Het jeugdproduct speelde afgelopen weekend zijn 100ste match voor RSCA en wordt nu beloond met een nieuw rugnummer: de legendarische 10.

Tot nu toe speelde Verschaeren met 51 op zijn rug, maar dat was vooral een nummer voor jeugdspelers. Ondertussen was de dribbelaar al goed voor 17 goals en 16 assists in zijn carrière en is hij dus een pak belangrijker geworden.

Met dit rugnummer treedt het jonkie wel in diepe voetsporen. In het verleden liepen er in het Astridpark grote namen rond in dit shirt. Een greep uit de trommel: Pär Zetterberg, Marc Degryse, Luc Nilis, Ludo Coeck, Frank Vercauteren, Paul Van Himst,...

Helaas was het aura van de nummer 10 de jongste jaren wel wat verdwenen bij Anderlecht. Ook Morioka, Stanciu en Kanu droegen het en recent sierde het cijfer nog de rug van Michel Vlap. Aangezien die nu uitgeleend is aan Twente, was de 10 vrij. Vlap werd ingelicht dat hij een nieuw rugnummer zal moeten kiezen als hij eventueel nog (even) terugkeert. Het is Verschaeren die het nummer 10 weer moet laten stralen. Liefst al tegen RC Genk.

