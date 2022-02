Sint-Elisabeth in Peer stuurt 900 leerlingen naar huis door storm Eunice

BUSO-school Sint-Elisabeth in Wijchmaal (Peer) heeft vrijdagmorgen beslist om de lessen in de namiddag te schorsen vanwege het stormgevaar. De ruim 1.250 leerlingen en personeelsleden werden in de voormiddag geëvacueerd. “De evacuatie is opvallend snel en rustig verlopen”, zegt directeur Koen Knevels.

“Vrijdagochtend hebben we verschillende weerbronnen geraadpleegd, waaronder ook het meetstation van Kleine-Brogel”, zegt Knevels. “Daaruit bleek dat er tussen 12 en 16 uur lokaal echt wel wat stormgevaar kon zijn. Daarom hebben we besloten om voorrang te geven aan veiligheid en alle lessen te schorsen.”

“In de loop van de voormiddag werden alle leerlingen van OV1, OV2, OV3 en van de lagere school geëvacueerd. We verwittigden hun ouders dat ze hen konden komen ophalen. In totaal ging het om zo’n 905 leerlingen en 370 personeelsleden. De campus OV4 in Overpelt is ook gesloten. De evacuatie is opvallend snel en rustig verlopen. Omdat we op tijd begonnen zijn, was tijdens de middag al zo goed als iedereen thuis.”

“Wie niet op tijd thuis geraakte, kreeg opvang in de school. In totaal gaat het maar om 7 leerlingen. Na 16 uur, als het stormgevaar geweken is, zijn er schoolbussen voorzien om hen naar huis te brengen.”

