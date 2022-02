Mathias Vosté presteert ook op 1.000 meter ondermaats: “Ik kom vermogen tekort”

In de zesde rit tegen Pavel Kulizhnikov zette de naar Friesland uitgeweken Bruggeling een chrono van 1:10.22 op de tabellen. De Russische wereldrecordhouder werd elfde in 1:08.87. “Ik ben teleurgesteld, ook al heb ik er alles aan gedaan”, deed Vosté zijn verhaal. “Mijn eerste 600 meter was op zich niet verkeerd. Ik was wel een beetje verrast door de snelle start van mijn tegenstander. Maar deze rit is niet wat ik gewend ben. Ik kwam niet in de flow en merkte tijdens mijn rit dat ik gewoon vermogen tekortkom.”

Vosté heeft het raden naar een verklaring voor zijn mindere prestaties in Peking. “Ook op de trainingen kreeg ik het goede gevoel niet te pakken. Hiervoor ben ik niet naar hier gekomen.”

Vosté (l) nam het in de 1.000 meter op tegen Kulizhnikov (r). — © AP

Een jaar geleden liep Vosté een liesblessure op, en dat zorgt nog steeds voor hinder. “Dat was de ergste blessure die ik ooit gehad heb. Voor het herstelproces heb ik dit seizoen lang op een meer verdedigende manier geschaatst met eerder voorzichtige openingen. Misschien ben ik niet snel genoeg overgeschakeld naar een agressievere manier van racen.”

In zijn carrière eindigde Vosté tot dusver twee keer op de vierde plaats op een wereldbekermanche, telkens op de 1.000 m (Nur-Sultan 2019, Heerenveen 2020). “Ik weet gewoon dat ik kan meedoen met de top. Dat heb ik al laten zien. De komende vier jaar ga ik er echt aan werken om opnieuw dat niveau te bereiken”, besloot Vosté, die naar alle waarschijnlijkheid het komende WK in het Noorse Hamar (3-6 maart) aan zich voorbij laat gaan.