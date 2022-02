Zondag is het D-day in 2B. Leider Meeuwen trekt met tien punten voorsprong én een wedstrijd minder gespeeld naar nummer twee Hoepertingen. Als de kloof tussen beide zondagavond nog hetzelfde is of groter wordt, lijkt de strijd om de titel definitief beslecht. “Na deze wedstrijd zijn er nog altijd dertig punten te verdienen”, laat Meeuwen-goalie Maarten Geelen (23) zich niet gek maken.