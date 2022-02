Kogelwerende vesten van de politie zijn ‘over datum’, agenten voelen zich niet meer veilig: “Onze mensen zijn in gevaar”

De kogelwerende vesten hebben door de band een ‘houdbaarheidsdatum’ van tien jaar. Daarna zijn ze aan vervanging toe, maar dat gebeurde niet voor zo’n 800 kogelwerende vesten die gebruikt worden bij de wegpolitie en de federale gerechtelijke politie. Die eerste groep leidt vaak een Europese top – zoals vandaag in Brussel – in goede banen. De tweede groep is vaak betrokken bij gerechtelijke operaties, zoals dinsdag nog bij het oprollen van een Albanese drugsbende in ons land.

Failliet

“Onze mensen zijn in gevaar”, aldus Thierry Belin van het Nationaal Syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersoneel. “Het is al langer duidelijk dat de federale politie zo goed als failliet is, maar dit tart echt alle verbeelding. De politie is op zoek naar nieuwe mensen, maar hoe wil je nu een aantrekkelijke werkgever zijn als je nieuwelingen met verouderde kogelwerende vesten het terrein op moet sturen?”

“Voor gadgets zoals drones is er wel geld genoeg”, zegt een misnoegde politiebron die liever anoniem blijft. “Maar niet voor essentiële zaken zoals veiligheid. Het is natuurlijk leuker om uit te pakken met nieuwe drones dan met kogelwerende vesten.”

Aansprakelijk

Ambassador Arms uit Sint-Niklaas is al meer dan twintig jaar ‘hofleverancier’ van kogelwerende vesten aan de lokale én federale politie in ons land. “Voor elk exemplaar geldt doorgaans inderdaad een garantietermijn van tien jaar”, legt zaakvoerder Geert Gysels ons uit. “Dat betekent dat we er ons als producent toe verbinden dat het product gedurende die periode de veiligheid kan garanderen. Loopt er iets fout, zijn wij aansprakelijk. Eens die ‘houdbaarheidsdatum’ is overschreden, word je geacht om de vesten te vervangen. Met een wagen die niet verzekerd is, rijd je normaal gezien ook niet rond, toch? Onze kogelwerende vesten worden trouwens streng gecontroleerd in een geaccrediteerd ballistisch testlabo.”

Of de politiemensen met verouderde vesten een daadwerkelijk risico lopen? Een verdere rondvraag leert ons dat een kogelwerend vest na tien jaar “niet onmiddellijk doorzeefd zal worden met kogels, maar dat men wel een risico neemt”. “Als korpschef wil ik dit liever niet op mijn geweten hebben”, klinkt het nog anoniem bij een expert ter zake.

Nieuwe vesten besteld

“Het is niet omdat de garantietermijn verstreken is dat de vesten van de ene dag op de andere vervallen of niet meer bruikbaar zijn”, klinkt het bij An Berger van de federale politie. “De aankoop gebeurt bij de federale politie via een openbare aanbesteding. Er zijn ondertussen trouwens nieuwe kogelwerende vesten besteld.”