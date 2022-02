Storm Eunice trekt over Limburg: geen (zaal)voetbal op vrijdagavond

De Pro League besliste ’s middags al om alle reservewedstrijden (eerste nationale tot en met derde afdeling VV) en interprovinciale jeugdwedstrijden van vrijdagavond uit te stellen.

Ook in de lagere reeksen wordt er vrijdag niet gevoetbald. Het Provinciaal Comité Limburg besliste om alle wedstrijden in het veld- en zaalvoetbal uit te stellen. Ook de topper in eerste provinciale van het vrouwenvoetbal tussen Pelt en Louwel wordt uitgesteld naar een latere datum.

Nederland

Storm Eunice treft ook het Nederlands voetbal. Bij onze noorderburen zijn alle duels in het betaald voetbal die gepland stonden voor vrijdagavond afgelast. Het gaat om één duel in de eredivisie en alle wedstrijden in de eerste divisie. Alle vier de Limburgse clubs zouden vrijdagavond in actie komen. Fortuna Sittard wachtte in eigen huis een kelderduel tegen Sparta, Roda JC zou het opnemen tegen De Graafschap, MVV kreeg Jong AZ op bezoek en voor VVV stond een uitwedstrijd tegen Helmond Sport op het programma.

De KNVB heeft in overleg met de betreffende clubs besloten om alle duels af te gelasten, omdat de veiligheid van onder meer de spelers en supporters rond de stadions niet gegarandeerd kan worden. Wanneer de duels worden ingehaald is nog niet duidelijk. De wedstrijden worden volgens de KNVB ‘op korte termijn’ opnieuw ingepland.