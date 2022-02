Stormschade? Online melden via 1722.be sneller dan bellen naar 1722

Voor brandweerhulp bij stormschade waarbij geen personen direct in gevaar zijn, is het nummer 1722 vandaag geactiveerd. — © Tom Palmaers

Wie straks brandweerhulp nodig heeft voor stormschade is het snelst geholpen zijn via een meldingsformulier op de website 1722.be. Bellen naar het nummer 1722 kan ook, maar dan riskeert de oproeper in een wachtrij te belanden. De telefonist moet na de oproep nog alle gegevens intypen voor de brandweer. Dat vraagt dus meer tijd.

Velen denken onterecht dat een boom sneller van de weg gehaald wordt wanneer dat klaar en duidelijk aan de telefoon gedicteerd is, waarbij de ernst en de dringendheid goed beklemtoond werd. Onrustige personen met stormschade willen ook nog graag weten wanneer de brandweer komt, het liefst meteen, maar toch zeker binnen de twee uur? “Bij noodweer kunnen we onmogelijk aangeven hoe laat de brandweerploeg er zal zijn”, zegt Karen Desmet, communicatieverantwoordelijke van de hulpverleningszone Oost-Limburg. “De meest dringende gevallen krijgen voorrang.” Onder ‘prioriteit 1’ vallen bijvoorbeeld omgewaaide bomen die drukke doorgangswegen blokkeren, ontwortelde bomen op huizen en afgeknakte elektriciteitsleidingen.

Bij noodweer zoals vandaag krijgen de hulpdiensten in een uur tijd 200 tot 300 schadegevallen binnen. “De brandweer kan niet overal tegelijk zijn, maar we nemen elke oproep ernstig”, zegt Desmet. “Mensen kunnen er 300 procent zeker van zijn dat we komen. Na een eerste melding hoeven ze niet terug te bellen. Dat telefoontje zorgt voor extra overlast in de telefooncentrale en bij de dispatching. Hierdoor gaat het dus nog langer duren. We werken alle hulpaanvragen een voor een af.”

Geen levensgevaar

Het nummer 1722 is in het leven geroepen voor alle storm- en waterschade waarbij er geen levensgevaar is. Vandaag is dit nummer uiteraard geactiveerd. Extra telefonisten zitten klaar om oproepen te noteren en door te sturen naar de bevoegde brandweerposten. “Maar het kan nog vlotter en sneller wanneer mensen via het e-formulier op de website 1722.be hun hulpvraag melden”, zegt Rachida Boukhyam, diensthoofd van de noodcentrale 112. “Daarop moeten mensen hun postcode ingeven, waarna ze automatisch doorgestuurd worden naar de juiste brandweerzone die bevoegd is in hun gemeente.”

De e-formulieren via de website rollen dan rechtstreeks binnen in de alarmcentrale van de brandweer. “Onze dispatching kan dit formulier meteen bekijken en de ploegen op de baan aansturen om bij die persoon langs te gaan”, zegt Karen Desmet van hulpverleningszone Oost-Limburg.

“Via de website www.1722.be kunnen mensen hun schade melden. Dit gaat nog vlotter en sneller dan bellen naar het nummer 1722”, zegt Rachida Boukhyam vanuit de centrale die vandaag extra telefonisten inschakelt. — © Tom Palmaers

Waarheidsgetrouw

Bij het invullen van de elektronische meldingen op de website is het belangrijk dat oproepers hun schade waarheidsgetrouw ingeven. Onterecht overdrijven wordt niet geapprecieerd en wordt sowieso ontdekt. “We sturen brandweerofficieren op ronde om de ernst van de situatie in te schatten vooraleer de ploeg arriveert met het nodige materieel, zoals kettingzagen, ladderwagens, pomptoestellen… Correcte hulpvragen zorgen voor de snelste hulpverlening.”

Bij levensgevaar en bij uiterst gevaarlijke noodsituaties die onmiddellijke hulp vereisen van brandweer of ambulance, moet uiteraard nog altijd naar het noodnummer 112 gebeld worden. Wanneer een bestuurder bijvoorbeeld geklemd zit in een verpletterde auto onder een boom, dan blijft het nummer 112 de manier om snel hulp te krijgen. Het nummer 1722 is voor alle schadegevallen waarbij er geen spoedeisende hulp nodig is.