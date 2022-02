Dertig arrestaties in onderzoek naar Braziliaans drugsnetwerk

Europol heeft deze week een dertigtal arrestaties verricht in het kader van een onderzoek naar een Braziliaans drugsnetwerk. Dat meldt Europol vrijdag. Volgens de Europese politiedienst zou het netwerk Boliviaanse cocaïne verschepen naar Europa.

Het merendeel van de arrestaties vond plaats in Brazilië, namelijk in de steden Rio De Janeiro, São Paulo en Santos e Volta Redonda. Maar ook in de Spaanse stad Barcelona arresteerde de politie zeven personen. Volgens Europol slaagde het netwerk erin om maandelijks meerdere tonnen aan cocaïne naar Europa te zenden.

De drugs werd geproduceerd in Bolivië en van daaruit verspreid naar Brazilië, Paraguay en Uruguay, aldus de speurders. De criminelen verstopten de handelswaar in zeecontainers en verzonden ze naar de Spaanse steden Barcelona en Valencia voordat de cocaïne op de Europese markt werd gebracht.

Ook maakten ze gretig gebruik van versleutelde communicatiekanalen, onder meer het SKY ECC-netwerk. Nadat dat netwerk in maart 2021 kon gekraakt worden, stootten de speurders in die berichten dan ook op een schat aan informatie.

Naast drugs kon de politie ook de hand leggen op voertuigen, vuurwapens, contant geld en verschillende bankrekeningen in Brazilië, Paraguay en Spanje. Het onderzoek bracht ook de commando- en controlecentra van de organisatie in Dubai, een belangrijke stad in de Verenigde Arabische Emiraten, aan het licht.