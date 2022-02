Steven Van Gucht: “Nieuwe subversie van omikron maakt 14 procent van besmettingen uit”

De nieuwe subversie BA.2 van de omikronvariant van het coronavirus maakt momenteel 14 procent uit van alle coronagevallen in België. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht vrijdag gezegd op een persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum over de coronasituatie in ons land.

BA.2 zou in de komende weken dominant kunnen worden, voorspelt Van Gucht. Omikron (BA.1) en de subversie BA.1.1 zijn momenteel nog goed voor 86 procent van de besmettingen. Nog slechts 0,3 procent van de geregistreerde gevallen zijn van de deltavariant.

Over de epidemiologische impact van de nieuwe subversie maakt Van Gucht zich niet al te veel zorgen. “Het aantal besmettingen zou kunnen stijgen, maar dat zal vooral liggen aan de toename van contacten tussen mensen”, legt hij uit. “Dat zie je bijvoorbeeld in Denemarken, waar vroeger versoepeld is dan in België. De andere cijfers stijgen daarom niet per se. We verwachten niet te veel bijkomende druk.”