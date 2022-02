Angelina Jolie verkoopt “stiekem” wijngaard waar ze met Brad Pitt trouwde: “Hij voelt zich bedrogen en dient klacht in”

Het glamourkoppel kocht Château Miraval in Correns in 2008 voor zo’n 25 miljoen euro. Brad Pitt betaalde en schonk Angelina Jolie voor een symbolische euro veertig procent van de aandelen. De twee trouwden er in 2014, en intussen zou het domein zelfs 164 miljoen euro waard zijn. De geste van Pitt zou hem nu duur te staan komen: Jolie verkocht haar aandelen aan het bedrijf van een steenrijke Rus, en dat wil haar voormalige echtgenoot koste wat het kost voorkomen.

Volgens de Amerikaanse showbizzsite TMZ heeft Pitt klacht ingediend omdat Jolie de aandelen eerst aan hem had moeten aanbieden. Dat gebeurde dus niet: Pitt kwam er in oktober achter dat de verkoop van de aandelen rond was. Tenute del Mondo was de koper, eigendom van de rijke Russische zakenman Yuri Shefler. Jolie zou geweigerd hebben details van de deal bekend te maken en Shefler zou het runnen van het domein bijna onmogelijk maken.

Brad Pitt wil dus proberen de verkoop ongedaan te maken én eist een schadevergoeding. “Hij voelt zich bedrogen. Eén persoon wil alweer profiteren van een investering die ze niet deed en inkomsten die ze niet verdiende”, citeert TMZ een bron uit de omgeving van de acteur.

De twee liggen al sinds hun scheiding in 2016 proces met mekaar, onder meer over de voogdij van hun kinderen.