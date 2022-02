KickOff Levensloop 2022 in Kapermolen en PXL

Nadat eerder dit jaar tijdens een digitale Warming-Up al werd uitgelegd dat de 24-urenloop en -wandeling in het Kapermolenpark zal gebeuren, kondigde voorzitter Baens ook een vijftal fietsroutes aan, gaande van 22 tot 73 kilometer. Er komt een speciale speelweide voor kinderen, een evenementenplein en het grote café wordt geïnstalleerd in de foyer van de PXL. Zowel voorzitter Baens als provinciaal coördinator Angelo stelden dat Levenloop 2022 in het teken van dankbaarheid staat.De leerlingen Joke en Michel van de afdeling Designskills (PIKHO) zorgden met een volledig nieuwe look&feel voor een verrassend imago waarmee naambekendheid, partnerships en branding worden aangepakt. Hun ontwerpen staan voortaan op flyers, folders, banners en vlaggen. U kunt er niet naast kijken want hun werk zal overal te zien zijn. De studenten ‘Event organisatie’ hebben zich geëngageerd om zowel binnen als buiten op het evenementenplein te zorgen voor sfeer en muziek. Daar wordt het podium gebouwd, hebben zowel de openings- en slotceremonie plaats en staan de tenten van de deelnemende teams opgesteld.Schepen Dymfna Meynen zegde de volledige medewerking van de stad toe aan Levensloop. “Alle diensten worden aangespoord om een delegatie te laten wandelen, lopen of te fietsen,” aldus schepen Meynen.Directeur Lambrechts van PXL deelde als peter van Levensloop Hasselt zijn betrokkenheid met kanker, met de organisatie en met de inzet van al die vrijwilligers. En, naar goede gewoonte, haalde hij de mondharmonica naar boven en stuurde een schitterend stukje blues de zaal in. Het duo Joli zorgde voor het muzikale kader en zong tot slot het Levenslooplied, een werk van hen zelf.Levensloop Hasselt vindt plaats in het weekend van 14 en 15 mei. Nu reeds lopen de inschrijvingen vlot binnen. Wie een team wil samenstellen op het werk, de school, in de club of vereniging of individueel wil meedoen kan inschrijven op de website van Levensloop. De deelname kost 10 euro. De opbrengst gaat naar de Stichting tegen Kanker. Zij financieren het wetenschappelijk onderzoek en begeleiding van patiënten en hun familie.