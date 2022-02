Prettig weerzien bij Okra Schoonbeek

Dat was ook aan de talrijke opkomst te zien. Er werd honderduit gebabbeld, dat was ook alweer even geleden. Het team van Okra Schoonbeek had het dan ook groot aangepakt. Februari is valentijnsmaand, daarom kreeg iedereen een geschenkje. De handige Harries hadden dit in het geheim in elkaar geknutseld. Ook de zaal was mooi aangekleed. Het keukenteam toverden heel wat lekkers op tafel en de dj zorgde voor een leuke muziek.