Samana Wijshagen nodigt pastoor Maus uit aan het ontbijt

Louis Maus stond jaren klaar voor iedere dorpsbewoner. Vele verenigingen hadden pastoor Maus opgenomen in hun bestuur en overal wil men hem bedanken met een afscheidsfeestje. Samana Wijshagen nodigde hem uit in het Buurthuis voor een royaal ontbijt en een koffieklets achteraf. Samana wenst Louis een fijne tijd in de gemeenschap in het Antwerpse.