Nieuw schaatsgoud voor Nederland: Thomas Krol blijft ijzig koel op 1.000 meter, drama voor Kai Verbij met “horrorwissel”

Krol werd in 2019 en 2021 wereldkampioen op de 1.500 meter, maar moest dit jaar wachten op zijn olympisch debuut. Met zijn gouden race redt de man uit Deventer voorlopig de meubelen voor Jumbo-Visma. De normaliter dominante brigade van Jac Orie won tot vrijdag nog geen goud in Peking.

Hein Otterspeer kwam tot een tijd van 1.08.80 en eindigde daarmee ver buiten het podium. De schaatser van Reggeborgh werd tiende.

Drama Kai Verbij

Kai Verbij (Jumbo-Visma) werd in de slotrit gehinderd door Laurent Dubreuil en viel eveneens buiten de prijzen. De Nederlander hield na het onfortuinlijke moment in (1.14,17) en kwam uiteindelijk tot een dertigste en laatste tijd. Zijn opponent uit Canada snelde vervolgens in een tijd van 1.08,32 naar zilver. Het brons was voor de Noor Havard Lorentzen.

De drie Nederlandse favorieten startten in de laatste drie ritten. Krol reed in de dertiende rit tegen Lorentzen, daarna nam Otterspeer het op tegen de Chinees Ning Zhongyan. In de slotrit schaatste Verbij tegen Dubreuil.