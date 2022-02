Zelfs moeder van slachtoffer gelooft in zijn onschuld: proces tiramisumoord van start

In het Tongerse hof van assisen is vrijdagochtend het proces over de tiramisumoord gestart. Alkenaar Karel Boiten (55) staat er terecht voor de moord op zijn echtgenote Annick Haesevoets (45). De vrouw overleed na het eten van tiramisu waarin sporen van slaapmedicatie zijn teruggevonden.

Het proces startte nagenoeg probleemloos. Enkele getuigen lieten weten niet aanwezig te kunnen zijn op het proces. Voor een Nederlandse wetsgeneesheer, actief in Den Haag, en een professor blijkt het onmogelijk te zijn om naar Tongeren af te zakken. Ook de moeder van slachtoffer Annick Haesevoets kan door gezondheidsproblemen niet in het hof van assisen aanwezig zijn. Zij gelooft tot vandaag nog altijd in de onschuld van haar schoonzoon Karel Boiten. Volgens haar gaat het om een ongeluk en vermaalde Annick altijd haar medicatie. Vervolgens mengde ze de pillen dan in haar eten omdat ze die moeilijk kon doorslikken. Om de afwezigheid van de getuigen op te vangen, zal assisenvoorzitter Dirk Thys zich mogelijk beperken tot het voorlezen van hun verklaringen.

Ontkenning

Karel Boiten, die een jaar in de cel zat en nu onder elektronisch toezicht staat, tekende present in het hof. In alle rust aanhoorde hij de voorlezing van de akte van beschuldiging door openbaar aanklager Maarten Sobrie. Later vandaag komt de arbeider van Datwyler Pharma in Alken zelf aan het woord om zijn versie te geven over de dood van Annick Haesevoets, die op 27 april 2016 in het ziekenhuis overleed. Boiten ontkent ook maar iets met haar overlijden te maken te hebben.(geho)