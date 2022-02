Tessa Wullaert verlaat door enkelblessure vroegtijdig Spaanse stage van de Red Flames

De aanvalster van Anderlecht liep in de recentste competitiewedstrijd afgelopen zaterdag tegen Zulte Waregem een enkelblessure op, maar vertrok samen met de rest van de Red Flames zondag wel mee op stage naar Spanje. Daar neemt onze nationale ploeg deel aan de Pinatar Cup, maar nader onderzoek bracht aan het licht dat Wullaert voor geen enkele match fit zou raken. De Red Flames moeten het zo voor de rest van het toernooi doen zonder hun kapitein.

Op dit moment is Wullaert al op weg naar huis. Hoelang ze out zal zijn, is voorlopig nog onbekend, maar een aderlating voor de Red Flames en voor Anderlecht is het zeker.

Zaterdag nemen de Red Flames het in de halve finale van de Pinatar Cup op tegen Wales. Woensdag won onze nationale ploeg hun eerste wedstrijd met 0-4 van Slovakije.