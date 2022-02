Bestuurder onder invloed van drugs aan kant gezet bij controles in PZ Demerdal

Diest

Een bestuurder heeft donderdag bij een verkeersactie door de politie Demerdal positief op drugs getest. Twee bestuurders bleken te veel alcohol te hebben gedronken. Bij de controle werd ook een niet verzekerde auto aan de kant gezet. Er werden vijf boetes uitgeschreven voor het niet dragen de gordel of inbreuken op de technische keuring. 97 bestuurders reden sneller dan toegelaten.

De controles gebeurden op de Halensebaan en de Wezelbaan in Diest en in de Ernest Claesstraat in Scherpenheuvel-Zichem. mm