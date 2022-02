Verbouwingswerken aan de woning van Tim en Kim brengen bijzonder bijgebouw aan het licht: “We kregen er kippenvel van”

Landen

Kim Clabots en Tim Giraerts keken bijzonder verrast op toen ze een oude treinwagon ontdekten, verborgen in de woning die ze twee jaar geleden kochten in de Kapelstraat in Attenhoven. De vondst kwam bij de afbraakwerken aan het licht. “Blijkbaar staat de wagon hier al ongeveer een eeuw en sliep hier een gezin van maar liefst dertien personen in”, vertellen Kim en Tim.