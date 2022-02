Ecolo-voorzitter Nollet wil rapport Elia afwachten alvorens debat over kernuitstap te heropenen

Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet wil het debat over de kernuitstap niet heropenen zonder het evaluatierapport van netbeheerder Elia, dat tegen 18 maart klaar moet zijn. Dreigen met een val van de regering wil hij niet doen. “De regering werkt in consensus”, klonk het vrijdag op de Franstalige radiozender Bel-RTL.

“Op 18 maart zal Elia een rapport neerleggen op basis van cijfers en feiten, en niet op basis van vogelpik”, zei de Ecolo-kopman. “Als Elia zegt dat er geen problemen zijn, gaan we naar plan A (de volledige kernuitstap, red.). Als Elia zegt dat er een probleem is, gaan we naar plan B (de levensduurverlenging van de twee jongste reactoren, red.).”

De spanning in het dossier loopt de afgelopen dagen opnieuw op, nadat verschillende Vlaamse voorzitters van meerderheidspartijen de deur op een kier zetten door de geopolitieke situatie in de oefening te betrekken. De dreiging van Rusland, een grote uitvoerder van aardgas, aan de grens met Oekraïne is “geostrategisch echt wel relevant”, liet Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert bijvoorbeeld optekenen.

Regeerakkoord

Voor Ecolo is het regeerakkoord duidelijk, zei Nollet vrijdagochtend. Dat herbevestigt de kernuitstap, maar laat een opening voor het geval er problemen opduiken met de bevoorradingszekerheid of de betaalbaarheid van de energiefactuur. Eind december bevestigde de regering dat nog eens, maar de definitieve knoop wordt pas halfweg maart doorgehakt. Tegen dan moet duidelijk zijn of er een oplossing is voor de problemen met de vergunning van de nog te bouwen gascentrale in Vilvoorde, en of er eventueel een alternatief voorhanden is.

De groene familie in de regering ijvert nog altijd voor plan A, bevestigde ook Groen-voorzitster Meyrem Almaci eerder deze week. Maar of de groenen ook de toekomst van de regering op het spel willen zetten als de kernuitstap niet doorgaat, wil Nollet niet gezegd hebben. “Ik heb nooit gewerkt met dat soort van dreigementen. De regering werkt in consensus”, zei hij.

De Ecolo-voorzitter benadrukte ook nog dat slechts 4 procent van de Belgische gasimport afkomstig is uit Rusland, tegenover een kwart van het geïmporteerde uranium (nodig voor kernenergie, red.) en 30 procent van de aardolie.