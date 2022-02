Hanne Desmet draagt Belgische vlag tijdens olympische slotceremonie

Shorttrackster Hanne Desmet krijgt de eer om op 20 februari in het Beijing National Stadium tijdens de slotceremonie van de Olympische Winterspelen in Peking de Belgische vlag te dragen. Hanne Desmet schaatste op 11 februari op de Winterspelen in Peking, haar allereerste Olympische Spelen, naar een bronzen medaille op de 1000m shorttrack.

Hanne Desmet schreef hiermee Belgische sportgeschiedenis. Ze bezorgde Team Belgium niet alleen de eerste olympische medaille in het shorttrack, ze is ook de allereerste Belgische atlete met een individuele medaille op de Olympische Winterspelen. Op 16 februari sloot ze haar Olympisch toernooi af met een knappe vierde plaats in de finale van de 1500m. Met haar eerder veroverde vijfde plaats op de 500m, was Hanne Desmet goed voor drie Olympische finales.

Terugkeer naar België

Hanne Desmet keert huiswaarts samen met haar broer Stijn, Bart Swings, Sandrine Tas, Mathias Vosté en Loena Hendrickx op 21 februari. De schaatsers landen in Amsterdam.