Kanaaloever bijna weer berijdbaar

Zo’n goede maand geleden werd de nieuwe spoorwegbrug over het Albertkanaal geschoven in de buurt van de sluis van Genk, tussen de brug van de Westerring en Aperam. Intussen wordt flink voortgewerkt aan de aanpalende wegeniswerken.

Het was een hele bedoening toen tijdens het weekend van 15 januari de nieuwe en hoger gelegen spoorbrug op haar plaats werd geschoven. De drie delen van de oude brug, die elk ongeveer 60 meter lang waren, werden vervangen door twee brugdelen van elk 90 meter die hoger geplaatst werden zodat in de toekomst - wellicht vanaf 2023 - grotere binnenschepen en zelfs containerschepen met vier lagen onder de brug door kunnen. Dit is een van de zeven laatste van de 62 bruggen over het Albertkanaal die hiervoor verhoogd worden.

Fietsers

Over de brug worden de nieuwe sporen aangelegd en het ziet ernaar uit dat er einde maart opnieuw treinen over de brug kunnen rijden. Doordat de brug enkele meters hoger ligt dan voorheen, verandert er uiteraard ook een en ander voor de auto’s en de fietsers langs de Kanaaloever. Vroeger gingen die over de spoorbrug, nu rijden ze eronder door. Voor de fietsers, die nu een grote omweg moeten maken, zal het fantastisch zijn als ze in de toekomst weer langs het kanaal kunnen fietsen. Van de nieuwe fietsinfrastructuur wordt werk gemaakt en die ziet er goed uit. Waarschijnlijk zal alles tegen de zomer in orde zijn.