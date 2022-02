Dit moet u weten van het voetbalweekend in eerste provinciale

Florian Coenen is een achttal weken out bij Alken. — © rr

Het beroep van Alken tegen de uitspraak van de bond, waardoor de uitslag van de wedstrijd Mechelen a/d Maas-Alken op 3-2 behouden bleef, werd in een video-call behandeld. Uitslag woensdag. Bregel komt soms raar uit de hoek. Het wordt dus oppassen voor leider Bree-Beek. Maar ook nummer twee Schoonbeek-Beverst zal het niveau van in Bree moeten halen om de uitwedstrijd in Zonhoven tot een goed einde te brengen. Achtervolgers Achel (op Herkol) en Torpedo (tegen Juve) werken een derby af.