Mozaïek in de ban van de Masked Reader

Leerlingen wikken, wegen, schrijven en strepen weer door. Ze redeneren en formuleren tegenargumenen. Complottheorieën blijken al dan niet te kloppen. In tegenstelling tot de Masked Singer worden de Masked Readers aan een leesboek gelinkt, waaruit ze een stukje voorlezen. Met mondjesmaat en op verschillende ogenblikken licht de school via filmpjes een tip van de sluier.De voorbije weken werden alle karakters (leerkrachten en overige personeelsleden nvdr.) aan de kinderen voorgesteld. Ze voerden een dansje uit, gaven tips en lazen een stukje voor uit hun favoriete kinder- of jeugdboek. Ook ouders mogen raden. Zitten zij op het juiste spoor of slaan ze het masker helemaal mis? Dat wordt duidelijk op vrijdag 25 februari want op die dag worden de karakters ontmaskerd en wint de best radende klas per graad een mysterieuze prijs. De Masked Reader is een initiatief van de werkgroep 'lezen' van basisschool Mozaïek en stelt zich tot doel het leesplezier en de leescultuur van de leerlingen te stimuleren.