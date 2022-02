Rode Kruis Maasmechelen huldigt donor

Joseph zelf was verrast dat hij al zo vaak bloed had gegeven. Deze speciale gift mocht niet zomaar voorbijgaan. Als dank voor zijn jarenlange trouwe donaties werd hij gehuldigd met een fles prosecco en een tablet chocolade. Het Rode Kruis is altijd op zoek naar donoren zoals Joseph. Het is namelijk belangrijk dat ze hun bloedvoorraad op peil kunnen houden want er zijn heel wat mensen die bloed nodig hebben om te overleven. Heb je zelf interesse om ook bloed te komen geven, kijk dan zeker op de website van het Rode Kruis. Daar staan alle data en locaties van de komende bloedinzamelingen. Maak zeker een afspraak voor jouw donatie via donorportaal.rodekruis.be of het gratis nummer 0800 777 00.