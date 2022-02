Voor gezonde klaslucht hoef je niet in de kou te zitten

“We zijn hier al enkele jaren – al van vóór corona – mee bezig”, zegt Patrick Pilat, PXL-opleidingshoofd elektromechanica. “De luchtkwaliteit in de leslokalen op onze PXL-Green & Tech-campus in Diepenbeek was in het verleden allesbehalve optimaal. Onze CO2-meters kwamen vaak en snel in het rood te staan.” “Daar hebben we stapsgewijs iets aan gedaan. Intussen hebben heel wat lokalen een slimme ventilatie die zichzelf aanstuurt via artificiële intelligentie. Het systeem houdt rekening met een hele reeks parameters, zoals de huidige CO2-waarde, de binnen- en buitentemperatuur, de lessenroosters en het verwachte aantal studenten. De CO2-waarden van alle lokalen projecteren we ook realtime op één centraal scherm. Op die manier moeten de ramen veel minder snel open. Voor gezonde klaslucht hoef je bij ons dus niet in de kou te zitten.”Andy Camps, PXL-lector ventilatietechnieken, vult aan: “Het mooie is dat we in alle ventilatieaanpassingen tot dusver onze studenten actief betrokken hebben. Onze campus is een living lab waar studenten ‘real life’ opdrachten uitvoeren die overeenstemmen met wat ze in hun latere carrière zullen doen. Als ze onze PXL-campus weer een beetje duurzamer en beter gemaakt hebben, zijn ze daar ook terecht heel trots op.”Voor de meest recente aanpassingen zorgden Laurens Arnauts en Marnik Bervoets, laatstejaarsstudenten elektromechanica, optie klimatisering: “We hebben in een project behalve de luchtkwaliteit ook het geluid van het ventilatiesysteem onder de loep genomen. Dat blijft immers – naast de kostprijs – een van de redenen waarom heel wat scholen tegen ventilatiesystemen gekant blijven. Ze denken dat die ventilatie te veel lawaai zal maken. Wel, we namen de proef op de som en gingen aan de slag met geluidswerend materiaal. Resultaat: zonder grote extra kosten produceert onze ventilatie – zelfs op maximale capaciteit en in het lokaal zelf geplaatst – minder dan 32 decibel. Dat is even stil als iemand die fluistert, en hindert een les dus totaal niet.”