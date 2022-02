Noorse biatlete Roeiseland koningin van de Spelen na vijfde medaille bij massastart, Braisaz-Bouchet snelt naar goud

In zware omstandigheden door de felle wind gleed Braisaz-Bouchet na 12,5 km naar goud in 40:18 en behaalde zo de mooiste zege uit haar carrière. Ze had al olympisch brons op haar erelijst staan na een derde plaats met de estafetteploeg in 2018.

De 25-jarige Française had aan de finish ruim vijftien seconden voorsprong op de Noorse Tiril Eckhoff, die eerder goud won in de gemengde aflossing en brons in de achtervolging.

Marte Olsbu Roeiseland, een andere Noorse, vervolledigde het podium op 35 seconden. Zij sluit haar Spelen af met drie keer goud en twee keer brons: vijf(!) medailles in totaal en daarmee is ze nu al de koningin van de Winterspelen. Net als Braisaz-Bouchet en Eckhoff ging Roeiseland vier keer in de fout tijdens het schieten, goed voor vier strafrondjes. Door de sterke wind op de schietbaan wist geen enkele atlete foutloos te blijven.