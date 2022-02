Embiid nekt NBA-kampioen Milwaukee, Doncic schittert en alweer tegenslag voor Lakers

De Philadelphia 76ers hebben donderdagavond in de NBA een 120-123 overwinning behaald op bezoek bij kampioen Milwaukee. Joel Embiid was zoals zo vaak de spilfiguur bij de Sixers. De 27-jarige Kameroener maakte 42 punten en plukte 14 rebounds.

James Harden ontbrak nog altijd door een hamstringblessure. “The Beard” speelde nog niet voor Philadelphia sinds zijn transfer van de Brooklyn Nets vorige week. Giannis Antetokounmpo, de Griekse sterspeler van de Bucks, beëindigde de wedstrijd met 32 punten, 11 rebounds en 9 assists, net geen triple-double.

In de tussenstand van de Eastern Conference moet Philadelphia als derde alleen Chicago en Miami voor zich dulden. De Bulls kwamen donderdag niet in actie, in tegenstelling tot de Heat. Pas na twee verlengingen haalde Miami het met 107-111 van de Charlotte Hornets. Kyle Lowry was met 12 van zijn 25 punten beslissend in de extra tijd.

Luka Doncic tekende voor de knapste prestatie van de avond. De 22-jarige Sloveen leidde Dallas met 49 punten, 15 rebounds en 8 assists naar een 118-125 overwinning tegen New Orleans. Vorige week deed hij tegen de Clippers nog beter (51 punten). Bij de Pelicans blonk CJ McCollum uit met 38 punten.

De Los Angeles Lakers kennen dan weer een nieuwe tegenslag: Anthony Davis zal minstens een maand aan de kant staan nadat hij woensdag tegen Utah een ernstige verstuiking in zijn rechtervoet opliep. Dat melden ESPN en The Athletic.

Een eerste diagnose, gesteld juist na de overwinning (106-101) tegen Utah, had zijn onbeschikbaarheid op twee weken geraamd. Maar een MRI-scan heeft nadien aangetoond dat de blessure ernstiger was, aldus de Amerikaanse media, die bronnen binnen de Lakers aanhalen.

De 28-jarige Davis blesseerde zich toen hij ongelukkig landde op de hiel van Rudy Gobert na een lob-pass van Malik Monk in het tweede kwart. Zijn rechterenkel draaide naar buiten en hij viel op de grond, terwijl hij zijn voet vasthield en het uitschreeuwde van de pijn.

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Davis aan de kant staat, want hij miste tussen eind december en eind januari 17 wedstrijden op rij met een knieblessure. De NBA-competitie ligt nu een weekje stil vanwege het All-Star Game dat zondag wordt gespeeld.