GEMEENTERAAD. Een uitvaart via het OCMW kost voortaan 2.650 euro in Dilsen-Stokkem

DILSEN-STOKKEM

Begrafeniskosten: Een uitvaart voor rekening van het OCMW kost voortaan 2.014 euro in volle grond. Voor een crematie via het OCMW is de prijs vastgesteld op 2.640 euro. “Het zijn tarieven die afgesproken zijn met de andere Maaslandse OCMW-besturen”, zegt schepen Ingrid Erlingen (Vooruit) van OCMW. “De vorige tarieven werden in 2014 vastgesteld maar waren toe aan een update. Voorheen was de tarief voor een uitvaart via het OCMW 1.250 euro in volle grond en 1.850 euro voor een crematie. Alvorens we overgaan om iemand via het OCMW te begraven, is er een sociaal onderzoek of er nog financiële middelen zijn en waar we die eventueel kunnen verhalen.”

Verkaveling: Langs de Hoogbaan in Rotem is een verkaveling goedgekeurd van drie bouwpercelen. Het gaat om twee open bouwkavels en een half open bouwkavel. “Voor deze verkaveling verkoopt de stad kleine percelen ter waarde van 14.100 euro”, gaf schepen Kelly Issaris (Open Vld) van Ruimtelijke Ordening aan. “De woning Hoogbaan 32 in Rotem zal in functie van deze verkaveling afgebroken worden.”

Kaderreglement vrijetijdsaanbod: Het kaderreglement over de tarieven voor deelname aan het vrijetijdsaanbod van het stadsbestuur werd geactualiseerd. Burgemeester Sofie Vandeweerd (Open Vld): “Het uitgangspunt was een vereenvoudiging van de tarieven en uniformiteit over de verschillende sectoren. De belangrijkste wijzigingen in het reglement zijn de invoering van de UiTPAS als vrijetijdspas en een korting voor houders van de European Disability Card en de begeleiderspas van de provincie. Dit aangepaste reglement werd vooraf ter advies voorgelegd aan de adviesraden voor cultuur, gezin, jeugd en sport, die allen unaniem gunstige adviezen hebben overgemaakt.” Het reglement werd unaniem goedgekeurd door alle raadsleden. (mmd)