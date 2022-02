Hans Van Alphen, Rani Rosius en Kim Meylemans krijgen nieuwe atletiekpiste in Kiewit

Hasselt

Naast de bouw van de topturnhal in Runkst en de komst van de extra bokszaal bij de sporthal in Kuringen staat in Hasselt dit jaar ook de renovatie van de atletieksite in Kiewit gepland. Zowel de looppiste als de stroken voor de kampnummers worden aangepakt. In totaal wordt 1 miljoen euro geïnvesteerd.