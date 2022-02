Noor Vidts pakt persoonlijk record in het verspringen op grootste indooratletiekmeeting ter wereld

Noor Vidts is donderdag vijfde geworden in het verspringen op de World Indoor Tour atletiekmeeting in het Franse Liévin, de grootste indooratletiekmeeting ter wereld. Onze landgenote sprong een persoonlijk record van 6,51, vier centimeter verder dan haar vorige record.

Het persoonlijk record van Vidts stond sinds het EK indoor van vorig jaar in Torun, waar Vidts zilver won, op 6m47. Daar deed ze donderdag, in haar zesde en laatste poging, vier centimeter bij. De winst ging in Liévin naar de Venezolaanse Yulimar Rojas met 6m81.

“Ik ben blij dat ik eindelijk nog eens een wedstrijd heb kunnen afwerken”, zei Vidts na afloop. “Dat is het liefste wat ik doe. In januari wilde ik een meerkamp afwerken, maar net tevoren liep ik corona op. Zonde, maar dit is een leuke opener van mijn seizoen.” De nummer vier van de Spelen in Tokio is al geplaatst voor het WK indoor in Belgrado. “Ik neem dat WK mee, maar niet echt als doel. Ik wil deze winter vooral trainen, want het wordt een zware zomer met eerst een WK en daarna een EK”, besloot Vidts.