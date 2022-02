Vincent Van Quickenborne trekt erkenning van Moslimexecutieve in: “Niet langer een gesprekspartner”

De Moslimexecutieve is de officiële vertegenwoordiging van de islam in België. Dat gaat gepaard met ongeveer 600.000 euro subsidies per jaar. De organisatie ligt al een tijdje onder vuur. Het wordt verdacht van buitenlandse invloed uit Turkije en Marokko, slecht functioneren en radicalisme. Een rapport van de Staatsveiligheid linkte voorzitter Mehmet Üstün enkele maanden geleden nog aan extremisme.

Justitieminister Van Quickenborne heeft nu beslist de erkenning van de Moslimexecutieve in te trekken. “Heel concreet betekent die intrekking dat we het orgaan niet meer zullen subsidiëren, en dat hun rol wegvalt”, zei Van Quickenborne in De ochtend. “Ik stel vast dat het orgaan niet representatief is voor alle moslims. Je ziet een oudere generatie die elke voeling met de jonge moslims heeft verloren die hier de plak zwaait. Dat is nefast voor de moderne islam. Deze executieve kan niet langer een gesprekspartner zijn.”

In een open brief aan de justitieminister legde de Moslimexecutieve in november vorig jaar nog uit dat het een vernieuwingsoperatie zou opstarten.

Van Quickenborne benadrukt dat de deelstaten nog altijd individuele moskeeën kunnen erkennen. De Moslimexecutieve zelf heeft ook nog recht op wederhoor.

LEES OOK. Moslimexecutieve wil financieel onafhankelijk zijn van politiek: “Bemoeienissen beu”