Jelle Van Damme over klacht voor matchfixing in titelstrijd tussen Standard en Anderlecht: “Ze zijn allemaal nog steeds actief in het voetbal, hé”

Duchâtelet zegt al langer dat Anderlecht de titel van 2014 te danken heeft aan matchfixing. De Truiense ondernemer diende woensdagmorgen strafklacht met burgerlijke partijstelling in bij het Parket van Brussel en viseert daarbij KRC Genk, Anderlecht, toenmalig Genk-speler Ilombe Mboyo, toenmalig Anderlecht-speler Anthony Vanden Borre en ‘Persoon X’ (Mogi Bayat). Hij heeft daarbij zijn oog laten vallen op twee wedstrijden: Anderlecht – Genk (4-0) en Genk – Club Brugge (3-2). Zijn toenmalige club Standard won de reguliere competitie en begon als leider aan de play-offs met vijf punten voorsprong op Anderlecht, maar zag het paars-wit van Besnik Hasi vanuit een uitzichtloze positie alsnog langszij komen. Anderlecht werd uiteindelijk kampioen met twee punten bonus op de Rouches.

© BELGAIMAGE

Paul-José Mpoku en Jelle Van Damme, twee sleutelspelers van het Standard van 2013-2014, dienden eveneens klacht in. Zij deden dat enkel tegen Anderlecht en KRC Genk, en niet tegen hun collega-voetballers Vanden Borre en Mboyo. Van Damme ging er tijdens een podcast van MidMid dieper op in. “Duchatelet is er lang over bezig”, stak Van Damme van wal. “We hebben daar ook altijd mee gelachen, maar om een lang verhaal kort te maken: met Propere Handen is de hele beerput opengetrokken. En ik had altijd gedacht dat we nooit alles te weten zouden komen. Ik denk dat misschien nog altijd omdat er zoveel mensen bij betrokken zijn dat het de hele Belgische competitie op zijn kop zou zetten.”

“Maar een tijdje geleden werd ik gecontacteerd door Duchatelet. Er kwamen dan ook reportages op televisie. Nu er echt bewijzen en getuigen zijn, had ik zoiets van ik wil mij gerust bij de voorzitter Duchatelet voegen. Mijn insteek is vooral: ik wil dat het deftig onderzocht wordt. Ik vraag 500 000 euro ja, maar ik kan ook maar duizend euro vragen, of een miljoen. Het gaat mij niet om het geld of om die extra titel op mijn CV. Ik wil gewoon als het blijkt te kloppen, dat er bepaalde malafide figuren die titel georkestreerd hebben, dan wil ik dat dat onderzocht wordt. De klacht gaat niet over de huidige mensen en het huidige seizoen, het gaat over 2013-2014. Dat Anderlecht zelf ook klacht heeft neergelegd, zegt genoeg. Niet? Het gaat altijd over dezelfde personen. Ik wil geen namen noemen, maar ze zijn allemaal nog steeds actief in het Belgische voetbal hé.”

“Als je weet en hoort en ziet wat bepaalde mensen tot op de dag van vandaag nog altijd doen waar ze mee bezig waren, dat is frustrerend”, doelde Van Damme op makelaar Mogi Bayat. “Dat heeft niks meer met sport te maken. Als klacht indienen een optie is om er tegenin te gaan en zulke mensen uit de sport te krijgen, ja.”